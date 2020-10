DIRECT. Référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie : le dépouillement a débuté, regardez notre édition spéciale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NOUVELLE_CALEDONIE

: Merci à vous Ne pas oublier cet archipel magnifique

: Bonjour FI,Une belle émission est passée il y peu sur la Nouvelle Calédonie...Que l’on soit pour le oui ou le non , les Calédoniennes et Calédoniens eux se déplacent aux urnes massivement.Exemple à suivre en Métropole.

: Bonjour @Un lecteur. Cette campagne référendaire s'est révélée avare en sondages. Une seule enquête d'opinion a été publiée en mars et elle donnait le "non" largement vainqueur. En 2018, rappelons que les sondages avaient surestimé l'écart entre le "oui" et le "non". Nouvelle-Calédonie La 1ère vous en dit plus sur ce sujet.

: Bonjour FI ! Il y avait eu des sondages pour ce second vote ou pas ?

: Bonjour @Luc. Non, en cas de oui, le "Caillou" s'engagera vers l'indépendance et il n'y aura pas de nouveau référendum. Selon l'accord de Nouméa, trois référendums sont prévus en cas de vote négatif pour les deux premiers. Par ailleurs, en cas de "non", il faut qu'un tiers des membres du Congrès (soit 18 membres) demande un troisième référendum.

: Je ne comprends pas ce qui se passerait si ils disent oui à l'indépendance et qu'avant ils avaient dit non. Il se passerait quoi? Un nouveau référendum?

: Bonjour @Hélène. Il s'agit des dispositions prévues par l'accord de Nouméa signé en 1998 entre indépendantistes et non-indépendantistes. Les Kanaks, minoritaires dans le pays, ont négocié trois scrutins pour se donner autant de chances de convaincre les Calédoniens de voter pour l'indépendance. En cas de "non" aujourd'hui, il y aura donc un nouveau référendum organisé d'ici 2022, comme je vous l'explique dans cet article.

: Bonjour, j'ai dû rater l'info mais pourquoi revoter 2 ans après le 1er vote ?

Les habitants de la Nouvelle-Calédonie ont participé massivement au deuxième référendum sur l'indépendance. Alors que le dépouillement des votes est en cours, on commence à connaître quelques résultats et tendances dans des petites localités. Et mon collègue Clément Parrot est là pour répondre à toutes vos questions sur le sujet !







(Theo Rouby / AFP)



: @mic : Merci à vous !

: Je suis très content que vous fassiez la une sur le référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mine de rien hier aux infos et sur les chaînes de pseudo info en continue, que du covid ou les inondations qui sont tragiques. Mais ce référendum, que cela soit oui ou non, est mine de rien capital, déterminant sur l'état de la France, son histoire et l'histoire kanak. Ca devrait faire l'objet d'émissions en direct sur France 2, TF1 et autres...un rafale passe le mur du son et c'est l'information de la journée...en tout cas merci pour cette couverture et merci aux équipes d'outre-mer.

: Bonjour @Philippe. En effet, contrairement à la France métropolitaine, ce référendum néo-calédonien n’est nullement menacé par la pandémie, car la Nouvelle-Calédonie demeure en effet l'un des très rares territoires au monde à avoir quasiment échappé au Covid-19. Si bien que les habitants y mènent depuis plusieurs mois une vie "normale", sans masques ni gestes barrières.



Sur les 270 000 habitants du territoire, seuls 27 cas de Covid-19, tous importés, ont été recensés à ce jour dans l’archipel. Pour se préserver et conserver cette situation, depuis le 20 mars, les vols internationaux ont été drastiquement réduits. Il est en effet devenu très difficile de voyager vers la Nouvelle-Calédonie.

: Bonjour, en voyant les images je m’interroge : il n’y a pas la Covid-19 en Nouvelle Calédonie (pas de masques, pas de distanciation physique) ?

: Bonjour @Domino. Les premières estimations devraient tomber vers midi heure de Paris, soit 21 heures en Nouvelle-Calédonie. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant dans ce direct.

: Bonjour FI, quand pensez vous obtenir les premières estimations sur le référendum en NC ?

: Bonjour @Louan76 et merci ! L'édition spéciale vient tout juste de commencer sur le canal 27 de la TNT, bien évidemment en partenariat avec Nouvelle-Calédonie La 1ère. Vous pouvez également la suivre en direct et en vidéo dans cet article. Bonne journée à vous aussi !

: Bonjour FI et bravo pour votre travail ! Pouvez-vous nous en dire plus sur l'édition spéciale à 10h sur franceinfo TV ? Excellente journée

Quel que soit le résultat du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'issue du scrutin aura des conséquences politiques et économiques. Clément Parrot les liste dans cet article.







(THEO ROUBY / HANS LUCAS / AFP)



"Oui ou non, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" C'est la question à laquelle les électeurs de cet archipel français étaient invités à répondre. A 17 heures, la participation était en nette hausse par rapport à 2018 : 73,7% contre 79,6% en 2020. Retrouvez les résultats au fur et à mesure dans le direct de nos confrères de Nouvelle-Calédonie La 1ère.











(THEO ROUBY / AFP)





: Voici un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité en ce début de matinée :



Près de 1 000 pompiers sont mobilisés dans les Alpes-Maritimes frappées par des crues exceptionnelles pour œuvrer au rétablissement des voies de communication et à la recherche des dix personnes introuvables et des huit autres portées disparues.



Les bureaux de vote de Nouvelle-Calédonie, archipel de 270 000 habitants dans le Pacifique-Sud, viennent de fermer. Les électeurs étaient inviter à se rendre dans les urnes pour un deuxième référendum destiné à choisir entre la France et l'indépendance.



Donald Trump "va très bien" et n'a plus de fièvre, assure son médecin, qui a donné une conférence de presse. Le président a reçu un "cocktail expérimental" de médicaments pour accélérer sa guérison. Mais en off, un cadre de la Maison Blanche tient un tout autre discours.



• Nouveau tour de vis dans la capitale : face à la progression de l'épidémie du Covid-19, le gouvernement devrait annoncer dans la journée la fermeture dès la semaine prochaine des bars à Paris. Les restaurants espèrent encore y échapper grâce à un protocole sanitaire renforcé. La France a battu hier son record de contaminations au coronavirus, avec près de 17 000 nouveaux cas lors des dernières 24 heures.