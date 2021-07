Présidentielle 2022 : l'eurodéputé Pierre Larrouturou se déclare candidat à la "primaire populaire"

L'eurodéputé à promis qu'il n'apportait pas "une candidature de plus", et a appelé les gauches à trancher sur un représentant unique à travers la "Primaire populaire".

Un de plus. Le fondateur de Nouvelle donne Pierre Larrouturou s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2022, mercredi 7 juillet auprès de l'AFP, dans la "Primaire populaire" portée par un collectif citoyen visant une candidature unique à gauche.

Elu en 2019 eurodéputé sur une liste d'alliance avec le Parti socialiste et Place publique, Pierre Larrouturou rejoint un nombre croissant de candidats et candidates à gauche, notamment Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Le rapporteur général du budget au Parlement européen, a cependant promis qu'il n'apportait pas "une candidature de plus", et a appelé les gauches à trancher sur un représentant unique à travers la "Primaire populaire". Portée par plusieurs collectifs citoyens marqués à gauche, les organisateurs de cette primaire prévue à l'automne entendent convaincre les partis de renoncer à leurs procédures internes.

L'homme politique a expliqué vouloir incarner "les solutions concrètes et les méthodes nouvelles" pour "éviter le chaos climatique et social". Il propose notamment un "pacte climatique", soit un ensemble d'aides publiques massives pour l'isolation thermique des logements ou encore les transports en commun qui, selon lui, créerait 900 000 emplois. Il souhaite aussi la semaine de travail de quatre jours dont il juge le potentiel de création d'emplois à 1,6 million. Pierre Larrouturou veut aussi une VIème République, "plus parlementaire", et une "loi d'initiative citoyenne".