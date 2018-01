VIDEO. Parti socialiste : qui sont les candidats à la tête du parti ?

Il serait donc le favori : Olivier Faure. Le président du groupe des députés socialistes veut diriger le parti. Il dit bien sûr incarner une certaine forme de renouvellement et de rassemblement pour relancer un parti socialiste en mauvais état, mais encore debout. En ce jour de voeux à la presse, il était, en toute amitié, entouré de deux autres prétendants : le député du Val-de-Marne, Luc Carvounas et, bien sûr, le Hollandais de toujours, Stéphane Le Foll.

Quatre candidats et deux interrogations

Le renouveau, ce sera pour plus tard, ce qui compte, dit-il, c'est la constance, la cohérence et la fidélité. Candidat trop Macron-compatible pour certains militants, une aubaine alors, peut-être, pour le député européen Emmanuel Maurel, candidat de l'aile gauche du PS. Quatre candidats et deux interrogations : le suspense autour de la candidature de Julien Dray, et l'avenir de celle de Delphine Batho. Elle a contesté les règles du parti devant les tribunaux : elle a perdu et pourrait demain ne pas être autorisée à se présenter.

On se sera donc fixé samedi 27 janvier. Ensuite, le 15 mars, les militants départageront leurs candidats, le 29, ils désigneront leur vainqueur. Ainsi, après le congrès de début avril se sera doté d'une nouvelle direction.

