La socialiste Carole Delga élue pour trois ans à la tête des Régions de France

La socialiste Carole Delga a été élue vendredi 9 juillet présidente des Régions de France, l'institution qui représente les régions auprès des pouvoirs publics, pour trois ans. La présidente de la région Occitanie succède à Renaud Muselier, président (Les Républicains) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui assumera la fonction de président délégué.

La droite récupérera cependant ce poste dans trois ans. Ce partage du pouvoir intervient après que Carole Delga et Renaud Muselier ont "tous deux été élus à l'unanimité, la parité étant parfaite entre la gauche et la droite", a affirmé la femme politique lors d'une conférence de presse.

Fin juin, lors des régionales, Carole Delga avait été largement réélue à la tête de l'Occitanie avec plus de 57% des suffrages, poussant certains à gauche à voir en elle une possible candidate à la présidentielle de 2022. Mais elle a récemment semblé plutôt soutenir la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Lors des régionales, boudées par les électeurs, les sortants des 13 régions de l'Hexagone et de Corse ont été réélus, sept d'entre elles étant dirigées par la droite et six par la gauche. Dans les outre-mer, la gauche a reconquis La Réunion avec Huguette Bello, tandis qu'en Guyane, Gabriel Serville (DVG) a battu le président sortant Rodolphe Alexandre.