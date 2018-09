Élections européennes : LREM en tête des intentions de vote, mais en baisse, selon un sondage

La liste LREM est en tête des intentions de vote avec 20%, devant celles du Rassemblement national (17%) et des Républicains (15%). Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019.

La liste de La République en marche arrive en tête des intentions de vote pour les élections européennes de mai prochain, selon un sondage paru mercredi 5 septembre, mais en recueillant 20% des suffrages, soit deux points de moins qu'il y a deux mois. La liste pro-Europe soutenue par la majorité et le MoDem serait suivie par celle du Rassemblement national (ex-FN) avec 17% (-2 points), et celle des Républicains avec 15% (stable), selon cette étude Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio.

La liste de La France insoumise enregistre la plus forte progression, en passant de 11 à 14% des intentions de vote. Elle est suivie par la liste Europe Écologie-Les Verts (7,5%, +1,5 point), qui devance celle de Debout la France (6%, +0,5). Le Parti socialiste, en ne recueillant que 6% des intentions de vote (stable), arrive en septième position.

Avec 3%, la liste soutenue par Génération.s, le mouvement de l'ex-PS Benoît Hamon, ne pourrait pas envoyer d'eurodéputé à Strasbourg, de même que celle des Patriotes de Florian Philippot (1%), alors que le seuil pour obtenir un siège au Parlement européen est fixé à 5%. Dans l'hypothèse d'une liste du centre concurrente à celle de LREM conduite par le parti Agir, et soutenue par Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, celle-ci recueille 4% des intentions de vote. Dans ce cas de figure, LREM est crédité de 21%, alors que Les Républicains ne recueillent que 14% des intentions de vote.

Sondage réalisé les 30 et 31 août par un questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1 403 électeurs.