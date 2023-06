Élection présidentielle de 2027 : Bernard Cazeneuve prendra ses "responsabilités si les conditions sont réunies"

Au micro de France Inter ce lundi, l'ancien Premier ministre est revenu sur la dernière élection présidentielle, mais aussi les dissensions actuelles au sein du Parti socialiste.

Bernard Cazeneuve a affirmé lundi 12 juin sur France Inter qu'il prendra ses responsabilités lors de la prochaine élection présidentielle en 2027 "si les conditions sont réunies pour que [son] mouvement puisse, avec d'autres forces de gauche, créer les conditions d'une espérance". L'ancien Premier ministre socialiste explique ne pas s'être lancé l'an dernier dans la course à l'Élysée, mettant la responsabilité sur les "socialistes [qui] ont tout fait pour que cela ne se produise pas". Il accuse également la "direction du parti" d'avoir "tout fait pour que la campagne d'Anne Hidalgo ne décolle pas".

Bernard Cazeneuve pointe particulièrement du doigt Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS. "Il a antagonisé la plupart de ceux qui dans ce parti aspiraient à faire son unité", critique l'ancien Premier ministre de François Hollande, évoquant ainsi Nicolas Mayer-Rossignol (maire de Rouen), Hélène Geoffroy (maire de Vaulx-en-Velin), Carole Delga (présidente de la région Occitanie). Pour Bernard Cazeneuve, Olivier Faure "a créé les conditions de la fracturation de son pays en mille morceaux" et "il l'a fait au nom d'une stratégie, celle de l'union avec LFI au sein de la Nupes".

Pour dénoncer cette alliance, et après avoir quitté le Parti socialiste l'an dernier, Bernard Cazeneuve a lancé en mars un mouvement "La convention". "En quelques mois, nous avons cumulé 8 000 adhérents, nous en avons enregistré 1 000 ce week-end" à l'occasion d'un meeting à Créteil (Val-de-Marne). Il assure d'ailleurs que lors de ce rassemblement, "l'ambiance était à l'unité, à la préoccupation du pays, à la recherche de la crédibilité, de la responsabilité et à la volonté de continuer à aller de l'avant".

Bernard Cazeneuve soutient que la Nupes contribue in fine à une "perte de crédibilité de la gauche". "Si chaque thème que la Nupes convoque fracture notre pays et oppose les Français les uns aux autres il n'y aura ni unité de la gauche, ni unité du pays et la seule unité qu'on parviendra à atteindre sera celle de l'extrême droite et de la droite extrême", se désole Bernard Cazeneuve.

L'ancien chef de gouvernement plaide donc pour "créer les conditions de la constitution d'une grande force qui se mette au centre de la gauche" et appelle à un rassemblement avec "tous ceux qui doutent au sein de la Nupes de ce qui s'y passe".