Loi de "sécurité globale" : la marche prévue samedi à Paris est interdite par la préfecture

En revanche, si la marche est interdite entre entre la place de la République et la place de la Bastille, le rassemblement "peut se tenir place de la République à Paris", selon l'arrêté de la préfecture.

(MYRIAM TIRLER / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP)

La marche prévue samedi 28 novembre à Paris par plusieurs syndicats de journalistes contre l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi controversée "sécurité globale", est interdite, a appris jeudi franceinfo via un communiqué. "L'itinéraire déclaré de la manifestation prévue par Emmanuel Vire et Dominique Pradalie, samedi 28 novembre de 14h à 18h est interdit entre la place de la République et la place de la Bastille", détaille l'arrêté de la préfecture.

En revanche, si la marche est interdite entre les deux places, le rassemblement - lui - "peut se tenir place de la République à Paris."

Contre l'article 24

Le syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), la CFDT journalistes et du Syndicat général des journalistes FO (SGJ-FO) avaient prévu de manifester ce samedi pour contester "l'adoption mardi par l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par le groupe la République en marche relative à la sécurité globale".

En ligne de mire particulièrement : l'article 24 qui punit la diffusion d'images, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. Le rassemblement devait débuter à 14 heures place de la République pour se terminer à 18 heures place de la Bastille.