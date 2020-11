DIRECT. Loi "sécurité globale" : une centaine de rassemblements dans toute la France après de nouvelles violences policières

Aujourd'hui, Mike Tyson est devenu cool, et joue régulièrement son propre personnage à l'écran. Comme dans le film algérien Les Portes du Soleil. La ville d'Oran se souviendra longtemps de son passage : "Le premier soir, avec le décalage horaire, il n'arrivait pas à dormir, raconte le réalisateur Jean-Marc Minéo. Il m'a demandé s'il pouvait rester travailler avec moi. Et après le boulot, on s'est promenés dans les rues d'Oran. A un moment, je me suis retourné : il y avait deux cents personnes qui nous suivaient, sans un bruit. J'y vois une grande marque de respect."

(FILMS ACTU / YOUTUBE)