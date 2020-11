DIRECT. Loi "sécurité globale" : le gouvernement table sur "encore des mois de travail" au Parlement

#POLICE #SECURITE_GLOBALE Bonjour @Yann et @le droit d'informer, je vois que tout le monde est d'excellente humeur ce matin... ;) Peut-être n'avez vous pas bien regardé notre site ? Je vous comprends, il est encore tôt, alors je vais vous faire un petit résumé : nous avons parlé des tirs de projectiles visant les forces de l'ordre et des dégradations dans ce live et dans notre direct, hier, lorsqu'ils se sont produits ; nous y avons également donné le bilan provisoire faisant état de 37 policiers blessés ; et nous avons publié un article, vidéo à l'appui, sur le policier poussé au sol et lynché par des casseurs hier (les images ont également été diffusées dans ce live). Bonne journée à tous les deux.