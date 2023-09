Présidentielle : Édouard Philippe n'a "aucun doute" qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027 est "possible"

Même s'il croit qu'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle est "possible", l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron juge sur France Inter qu'il est "prématuré de faire de la tactique sur 2027".

Temps de lecture : 1 min

Édouard Philippe n'a "aucun doute" qu'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle est "possible". "Personne ne devrait avoir aucun doute sur le fait qu'elle est possible", renchérit l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, mercredi 13 septembre sur France Inter, invité à réagir à des propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur estime qu'il est "assez probable" que la cheffe de file du Rassemblement national accède à l'Élysée en 2027.

Le maire du Havre s'explique. "Compte tenu des bougés politiques du Rassemblement national, et compte tenu de la situation politique telle que je la vois, il me semble qu'en effet cette victoire est possible", affirme-t-il. Toutefois, ce scénario relève encore de la politique-fiction, à l'entendre. "Les circonstances de 2027, personne ne les connaît. Donc il est idiot, à mon sens, de faire des sondages sur ce qui se passera en 2027 et il est prématuré de faire de la tactique sur 2027", affirme-t-il.

En ce qui le concerne, les choses sont moins floues. "J'ai une idée assez claire, oui, sur la façon dont, s'agissant de moi, les choses pourraient se passer", lance-t-il, sans aller jusqu'à se déclarer explicitement candidat.