Politique : Aurore Bergé souhaite que la France soit "exemplaire" sur la vaccination

L’émission "Dimanche en politique" du 4 décembre a reçu Aurore Bergé, présidente des députés Renaissance, afin d’aborder les thèmes qui secouent l’Assemblée actuellement.

Dimanche 4 décembre, Francis Letellier a reçu dans l’émission "Dimanche en politique" Aurore Bergé, présidente des députés Renaissance. Vendredi dernier, la dernière motion de censure concernant le projet de loi de Sécurité sociale était abordée dans l’hémicycle. Or, quasiment aucun député Renaissance n’était présent. "Je pense que nos députés étaient plus utiles (...) en étant dans leur territoire et circonscription", défend Aurore Bergé. Le gouvernement en est d’ailleurs à sa 7e motion de censure. "Je ne suis pas sûre que ça aide au débat public", rétorque la députée.

Réintégrer le personnel soignant non-vacciné ?



Un autre débat a notamment eu lieu ces derniers jours concernant la réintégration ou non du personnel soignant non-vacciné au Covid-19. Aurore Bergé rappelle qu’il s’agit cependant d’une minorité, car 99% du personnel soignant est vacciné. La mesure concerne plutôt le personnel administratif. La France reste toutefois le seul pays à ne pas vouloir les réintégrer. "Je crois que la France doit être exemplaire sur la question de la vaccination", affirme Aurore Bergé. La députée souligne d’ailleurs que la réintégration du personnel soignant non-vacciné ne résoudra pas le problème des déserts médicaux.