Les groupes de la majorité quittent l'hémicycle lors d'une bataille rangée autour du "démantèlement" d'EDF

"Ces débats ne sont qu'une mascarade", a lancé la présidente du groupe Renaissance Aurore Bergé.

Ça a été le point d'orgue d'une série d'incidents à l'Assemblée. Les députés du camp présidentiel ont quitté l'hémicycle jeudi 9 février, lors d'une bataille entre la majorité et l'opposition sur une proposition socialiste pour nationaliser EDF et étendre le bouclier tarifaire énergétique aux boulangers. "Nous devons respecter notre Constitution. Dans ces conditions la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui ne sont qu'une mascarade", a lancé la présidente du groupe Renaissance Aurore Bergé. Ses collègues (groupes Renaissance, MoDem et Horizons) ont ensuite quitté l'hémicycle sous la bronca et les applaudissements ironiques, laissant le ministre de l'Industrie Roland Lescure seul au banc entouré de l'opposition.

Les députés du camp présidentiel protestaient contre le maintien, dans un texte du socialiste Philippe Brun, d'une mesure pour étendre le bouclier tarifaire énergétique à davantage de bénéficiaires, et notamment les artisans-boulangers. Ils la jugent sans lien juridique avec la proposition de loi de nationalisation d'EDF et contraire à la Constitution, car ajoutant une charge financière pour l'Etat. "C'est un précédent extrêmement grave pour nos institutions, c'est une violation très claire de l'article 40 de la Constitution", a affirmé le rapporteur général de la commission des Finances Jean-René Cazeneuve (Renaissance).