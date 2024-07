"Il faut être très humble" : après la réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée, les macronistes ont la victoire modeste

À 13 voix près, la présidente sortante de l'Assemblée a donc été réélue au grand dam du NFP et du RN. Du côté de l'ancienne majorité, on essaie de tirer des leçons de cette dissolution.

C'est ce qui s'appelle "sauver les meubles". Yaël Braun-Pivet, députée Renaissance, retrouve le perchoir onze jours après les législatives. La présidente sortante de l'Assemblée a été réélue grâce à une entente entre la droite et la macronie, qui pose peut-être les bases d'une coalition gouvernementale.

Au terme d'une journée sous haute tension et pleine de suspense, qui a vu affluer plus de 500 journalistes au Palais Bourbon, Yaël Braun-Pivet a été élue au troisième tour avec 220 voix contre le candidat de la gauche André Chassaigne (PCF), 207 voix. Une victoire de justesse, donc, pour la candidate macroniste, avec seulement 13 voix de plus que le candidat du Nouveau Front populaire.

Le "bloc central" a donc sauvé les meubles et veut avoir la victoire modeste derrière les sourires : "Ravie, soulagée, mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de gravité et de sérieux parce que les Français attendent beaucoup de nous et il faut qu'on soit à la hauteur", glisse ainsi Eléonore Caroit, députée Renaissance des Français de l'étranger.

"C'est la preuve qu'aujourd'hui le bloc modéré a une majorité dans cette Assemblée nationale"

Maud Brégeon insiste : humilité et compromis à venir sont les deux enseignements de ces dernières journées dans l'hémicycle. "Il faut être très humble après cette victoire qui est une victoire de rassemblement bien au-delà de ce qui est le bloc Ensemble! C'est la preuve qu'aujourd'hui le bloc modéré a une majorité dans cette Assemblée nationale", retient la députée Renaissance des Hauts-de-Seine.

Seule condition : rester unis, lance pour sa part la députée MoDem des Landes, Geneviève Darrieussecq, et ex-ministre d'Emmanuel Macron. "C'est pour ça qu'avec notre groupe politique, nous n'avons pas voulu éparpiller nos énergies et nous avons soutenu Yaël Braun-Pivet dès le premier tour. Il fallait montrer que nous sommes groupés et qu'on se rassemble derrière sa candidature qui en fait représente le bloc central de cette assemblée", plaide-t-elle. Avant de glisser : il ne faut pas oublier que ce nouveau bloc central a bien rétréci depuis la dernière législature.