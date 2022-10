Guerre en Ukraine : Elisabeth Borne annonce une aide financière "à partir de fin novembre" pour les hébergeurs de réfugiés ukrainiens

Son montant n'est pas encore connu. Mais une aide financière devrait être versée "à partir de fin novembre" pour les ménages français qui "accueillent des déplacés ukrainiens chez eux", a annoncé Elisabeth Borne, lundi 3 octobre, devant l'Assemblée nationale. "Je veux rendre hommage (...) et remercier toutes les collectivités qui se mobilisent, organisent la solidarité et permettent l'accueil et la scolarisation des réfugiés ukrainiens. Leur engagement est précieux et déterminant", a déclaré dans l'hémicycle la cheffe du gouvernement, en introduction d'un débat parlementaire sur la situation en Ukraine et ses répercussions en France.

>> Suivez les actualités de la rentrée parlementaire des députés dans notre direct

"Je pense enfin à tous nos concitoyens qui se sont engagés. Nous devons les soutenir et je vous confirme la mise en place, à partir de fin novembre, d'une aide pour nos compatriotes qui accueillent des déplacés ukrainiens chez eux", a-t-elle déclaré devant les députés, sans toutefois préciser le montant de cette aide à venir. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas non plus chiffré cette aide.

Plus de 100 000 Ukrainiens accueillis

Début juillet, le préfet Joseph Zimet, qui pilote place Beauvau la cellule interministérielle de crise sur l'accueil des Ukrainiens, avait affirmé dans un entretien au Monde que cette aide était à l'étude et devait s'élever "de 150 à 200 euros pendant quelques mois", afin d'"éviter que cet accueil ne s'effondre". "Avoir un ménage ukrainien chez soi pendant plusieurs mois, cela engendre des charges financières et peut entraîner une forme de lassitude", avait-il déclaré.

Lundi, Elisabeth Borne a salué l'accueil de plus de 100 000 Ukrainiens – dont 19 000 enfants scolarisés – qui s'est organisé "rapidement, efficacement, dignement".