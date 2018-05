"On n'est pas des truands" : un député des Républicains estime que l'argent des élus est trop contrôlé

Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Reitzer a exprimé son mécontentement vis à vis des nouvelles règles de transparence imposées aux députés.

"Franchement y'en a marre !" Interrogé par les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à l'Assemblée nationale, mardi 22 mai, le député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, a dénoncé le nombre de contrôles que doivent effectuer les députés, qu'il juge trop élevés.

"Je ne m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout, mais je sais que lorsqu'elle doit faire sa déclaration de patrimoine, elle passe un mauvais quart d'heure, a-t-il déclaré. On a le sentiment qu'on est contrôlés, qu'on doit tout justifier. Maintenant, en plus, avec les frais de mandat, on passe son temps à collecter les factures, les notes de restaurant."

Y en a ras la casquette de ça, on n'est pas des truands. On n'a pas besoin d'être en permanence contrôlés, suspectés de vouloir s'en mettre plein les poches.Jean-Luc Reitzerà l'Assemblée nationale

Des députés trop peu payés ?

Le député des Républicains a justifié le fait que de nombreux parlementaires continuent d'exercer une activité en même temps que leur mandat. "C'est peut être parce qu'ils ne sont pas assez payés", assure-t-il.

Citant l'exemple d'une députée LREM qui avait assuré qu'elle "mangeait pas mal de pâtes", Jean-Luc Reitzer a évoqué les "petits nouveaux" de l'Assemblée nationale et a assuré que certains gagnaient avant leur mandat "10 à 15 000 euros" et se retrouvaient maintenant avec "5 300 euros". L'élu a estimé qu'il faudrait mettre en place un "moyen de lutter contre les tentations diverses que l'on peut avoir quand on a un mandat [parlementaire] comme ça".