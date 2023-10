Tensions au sein de la Nupes : "Si Jean-Luc Mélenchon n'est pas content, qu'il s'en aille", lance Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Durée de la vidéo : 11 min

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 10 octobre.

Après l'attaque du Hamas contre Israël, la Nupes est divisée au sujet des positions de La France insoumise (LFI) et de son leader Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de cette offensive. "L'heure n'est pas à ces polémiques stupides et stériles. Aujourd'hui, l'heure est à la condamnation unanime de l'attaque terroriste terrible qui s'est abattue sur le peuple israélien", a estimé Fabien Roussel dans les "4 Vérités" sur France 2, mardi 10 octobre. "L'heure doit être aussi à l'appel unanime de tout le monde pour que les foudres ne s'abattent pas sur le peuple palestinien, qui lui, n'y est pour rien", a poursuivi le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), ajoutant qu'"il faut distinguer le Hamas (...) et les plus de deux millions de Gazaouis".



La "position claire" du PCF, du PS et d'EELV

Revenant sur les tensions au sein de la Nupes concernant les déclarations de LFI, Fabien Roussel a indiqué : "Sur ce drame qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, la position du PCF, du Parti socialiste (PS), d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) est claire. Nous avons ensemble condamné un acte terroriste, et nous l'avons dit comme tel". Le secrétaire national du PCF a ensuite dit "regretter" que "Jean-Luc Mélenchon et quelques députés insoumis (...) (n'aient) pas eu cette position claire".

Interrogé plus largement sur les critiques du leader insoumis envers ses partenaires de la Nupes, Fabien Roussel a déclaré : "Je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon de clarifier sa position et de clarifier ses rapports avec les autres forces de gauche." "S'il n'est pas content, qu'il s'en aille. (...) C'est à lui de quitter ce rassemblement s'il ne s'y retrouve pas", a estimé le secrétaire national du PCF.