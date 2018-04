Notre-Dame-des-Landes : les expulsions ont repris, de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et zadistes

La préfète de Loire-Atlantique a dénoncé l'arrivée dans la ZAD d'opposants "venus casser du gendarme".

Les expulsions ont repris dans ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), mercredi 11 avril. De nouveaux heurts ont éclaté entre gendarmes mobiles et zadistes positionnés derrière des barricades. Les forces de l'ordre ont répliqué aux projectiles lancés par un groupe d'environ 70 zadistes par des tirs de grenades lacrymogènes et de désencerclement. Un hélicoptère survole la zone tandis qu'un convoi de plus d'une vingtaine de fourgons de gendarmerie s'est positionné sur la D281, a constaté l'AFP.

Seize sites évacués lundi et mardi

Selon la préfète de Loire-Atlantique, 16 sites ont été évacués lundi et mardi. Parmi eux, 15 ont été démolis. Nicole Klein a dénoncé sur France Bleu Loire Océan la présence d'opposants uniquement "venus casser du gendarme" à Notre-Dame-des-Landes.

Mardi, les heurts ont été plus violents que la veille. Quatorze gendarmes ont été blessés, selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur, dont quatre après un tir manqué de grenade avec effet de souffle et lacrymogène. Une dizaine souffrent également d'acouphènes. Le ministère a fait état d'une nouvelle interpellation. Les zadistes déplorent, de leur côté, une trentaine de blessés.