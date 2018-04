Notre-Dame-des-Landes : "L'opération d'expulsion est aujourd'hui terminée", annonce la préfète de Loire-Atlantique

Au terme de quatre jours d'intervention des forces de l'ordre, "29 squats ont été expulsés et déconstruits".

La préfète de Loire-Atlantique Nicole Klein a annoncé, vendredi 13 avril, que "l'opération d'expulsion est aujourd'hui terminée" sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Au terme de quatre jours d'intervention des forces de l'ordre, "29 squats ont été expulsés et déconstruits". "Tout ce qui était évacuable a été évacué", a assuré la préfète.

La présence des forces de l'ordre sur la ZAD va toutefois être maintenue durant les prochaines semaines, afin d'"assurer en toute sécurité le déblaiement" du site, "garantir la liberté de circulation et la circulation sur la RD281 et la RD81" et "prévenir et empêcher toute réoccupation illégale".

"C'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir. Toute occupation doit désormais s'inscrire dans un cadre légal", a conclu Nicole Klein. Elle a invité toutes les personnes qui souhaitent présenter un projet agricole pour le site, "même [celles qui ont fait] l'objet d'une expulsion", à remplir un formulaire en ligne pour "régulariser leur situation d'ici le 23 avril".