Edouard Philippe "a été dans l'écoute, c'est une bonne démarche", déclare le maire de Notre-Dame-des-Landes hostile au projet

Jean-Paul Naud, maire de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), a expliqué, samedi sur franceinfo, qu'il avait pu exposer à Edouard Philippe son opposition au projet d'aéroport sur sa commune, lors de la visite surprise du Premier ministre. Jean-Paul Naud, maire de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), à Nantes le 26 septembre 2017, est opposé au projet d'aéroport sur sa commune. (MAXPPP)

"On a eu un entretien d'une petite heure et j'ai pu exposer peut-être une dernière fois les arguments avant qu'une décision ne soit prise par le président de la République et par le gouvernement", a déclaré, samedi 13 janvier sur franceinfo, Jean-Paul Naud. Le maire de Notre-Dame-des-Landes a pu rencontrer Edouard Philippe après la visite surprise du Premier ministre dans sa ville, pour "voir et écouter" avant de prendre une décision avant la fin janvier sur le projet d'aéroport.

Opposé au projet d'aéroport

Jean-Paul Naud n'y est pas favorable et l'a redit au chef du gouvernement. Je "lui ai déroulé les arguments en faveur d'une optimisation du site actuel [Nantes Atlantique] il a vraiment été dans l'écoute. Je trouve que c'est une bonne démarche".

"C'est la première fois qu'on accueille un Premier ministre à Notre-Dame-des-Landes", a rappelé l'élu. Jean-Paul Naud "trouve qu'il est important qu'il ait pu venir se rendre compte de la réalité du terrain. Il a dit très peu de choses, il a plutôt été dans l'écoute", a-t-il conclu.