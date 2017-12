Notre-Dame-des-Landes : "Une décision définitive sera prise au plus tard en janvier", annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron évoque, mardi 12 décembre, le dossier sensible du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). "Une décision définitive sera prise au plus tard en janvier", annonce le président de la République dans un entretien au Monde. Et le chef de l'Etat d'ajouter : "Le Premier ministre et les ministres concernés demanderont des compléments s’il y a lieu", après la remise du rapport rédigé par les médiateurs dépêchés dans le dossier, qui doit être transmis le 13 décembre.

"Il faut regarder le pour et le contre"

Interrogé sur le possible recours à une solution intermédiaire, entre l'autorisation et l'arrêt du chantier, Emmanuel Macron répond : "Je ne préempte pas la décision à ce stade. Mais il faut regarder le pour et le contre de toutes les options possibles." Opposant déclaré au projet, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a pour sa part dit qu'il prendrait ses "responsabilités" en fonction du contenu du rapport et de la décision qui sera prise.