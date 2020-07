Nicolas Sarkozy sort un nouveau livre revenant sur son quinquennat

L'ancien chef de l'Etat a assuré au "Figaro" que ce livre n'avait "aucune dimension politique dans un projet de construction ou de continuation d'une carrière".

"Je trouvais que c’était un beau titre. Peut-être parce qu’on était dans la tempête du Covid". L'ancien président Nicolas Sarkozy sort vendredi un nouveau livre revenant sur son quinquennat, baptisé Le Temps des tempêtes (éditions de l'Observatoire), a-t-il annoncé mercredi 22 juillet sur les réseaux sociaux.

Dans cet ouvrage, publié un an après la parution de Passions, vendu à plus de 300 000 exemplaires, Nicolas Sarkozy revient sur les deux premières années de son quinquennat, en 2007 et 2008.

"Je ne suis pas en campagne"

"À compter du 16 mai 2007, j'étais seul (...) Je l'avais voulu, respecté, rêvé. Maintenant j'y étais (...) C'était plus brutal que je ne l'avais imaginé", écrit-il dans un extrait qu'il a publié mercredi soir sur Twitter.

L'ex-président a assuré au Figaro que ce livre n'avait "aucune dimension politique dans un projet de construction ou de continuation d'une carrière". "Je ne suis pas en campagne. Ça ne me manque pas ! Personne ne me croit, mais c'est la vérité", affirme-t-il.

Nicolas Sarkozy assurera la promotion de son ouvrage en étant l'invité du journal télévisé de 20 heures de TF1 lundi 27 juillet, a indiqué la chaîne.