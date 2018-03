"Je lui ai tout sacrifié, connement" : Frédéric Lefebvre dit avoir "perdu le sens de la réalité" au service de Nicolas Sarkozy

L'ancien secrétaire d'Etat s'est confié, samedi, sur Europe 1, à l'occasion de la sortie de son livre.

"Mener Nicolas Sarkozy à l'Elysée était devenu l'objectif de ma vie." Deux jours après la sortie de son livre Chaos, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Frédéric Lefebvre a affirmé, samedi 17 mars, sur Europe 1, qu'il s'était "jeté à corps perdu" au service du ministre de l'Intérieur devenu président de la République. "Je lui ai tout sacrifié, passionnément, aveuglément, connement", écrit-il dans son ouvrage, cité par la radio.

"Quand je me suis retourné, j'ai vu les dégâts que je faisais auprès de mes proches", a confié Frédéric Lefebvre à Europe 1. L'ancien membre des Républicains, qui a depuis lancé le mouvement Agri, dit "avoir bien morflé" lorsqu'il était au service de Nicolas Sarkozy. Selon lui, il a même "tutoyé la mort à cause de ça", faisant "sept embolies pulmonaires et un infarctus pulmonaire".