Nicolas Hulot "s'est pris un coup de poing dans le ventre" mais il reste "tout à son poste", selon Sébastien Lecornu

Le secrétaire d'État à la Transition écologique Sébastien Lecornu a exprimé, vendredi sur franceinfo, sa confiance en Nicolas Hulot alors que le ministre a dû démentir des accusations d'agression et de harcèlement sexuels le visant.

Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot "s'est pris un coup de poing dans le ventre", mais il reste "tout à son poste, tout à sa tâche", a affirmé, vendredi 9 février à franceinfo, le secrétaire d'État à la Transition écologique Sébastien Lecornu. Nicolas Hulot a démenti, jeudi, des accusations d'agression et de harcèlement sexuels le visant avant même leur publication dans le journal l'Ebdo, évoquant des "rumeurs ignominieuses".

"Je crois en sa sincérité", a déclaré Sébastien Lecornu. "Je travaille avec Nicolas Hulot depuis maintenant 8 mois, je ne le connaissais pas avant, a expliqué le secrétaire d'État à la Transition écologique, mais je le redis, j'ai complètement confiance en sa sincérité et je suis fier de travailler avec lui."

Absence de poursuites judiciaires

Jeudi soir, le parquet de Saint-Malo a confirmé qu'une plainte pour "un fait de viol" avait été déposée en 2008 contre Nicolas Hulot, mais qu'elle avait été classée sans suite. "Il n'y a pas d'action judiciaire contre Nicolas Hulot", a souligné Sébastien Lecornu. "Il y a un état de droit : quand on est ministre, on n'a pas plus de droits que les citoyens, mais on n'en a pas moins non plus", a rappelé le secrétaire d'État à la Transition écologique.

Sébastien Lecornu a reconnu que Nicolas Hulot "vit tout cela avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'émotion". Cependant, cette situation, selon le secrétaire d'État à la Transition écologique, "ne l'empêche pas de vaquer à sa tâche ministérielle. J'en suis le premier témoin".