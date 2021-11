Affaire Nicolas Hulot : le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "viol" et "agression sexuelle"

Cela intervient au lendemain des révélations d'"Envoyé spécial" mettant en cause l'ancien ministre.

Après les révélations d'"Envoyé spécial" mettant en cause l'ancien ministre Nicolas Hulot, le parquet du tribunal judiciaire de Paris annonce, vendredi 26 novembre, l'ouverture d'une enquête préliminaire des chefs de "viol" et "agression sexuelle" pour "des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure", rapporte la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs (BPM) de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ). "Elles s'attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise", ajoute le communiqué.

Dans un reportage de 62 minutes d'"Envoyé spécial" diffusé jeudi 25 novembre au soir, plusieurs femmes ont accusé l'ancien ministre d'agressions sexuelles, commises entre 1989 et 2001. Dès mercredi, avant la sortie de ces révélations, Nicolas Hulot avait évoqué des "affirmations mensongères" et annoncé son retrait de "la vie publique".

Le parquet de Paris a pris l'habitude d'ouvrir systématiquement des enquêtes sur les accusations de violences sexuelles contre des mineurs, même si les faits semblent prescrits, afin de vérifier les faits et de rechercher d'éventuelles autres agressions non prescrites.