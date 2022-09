Désintox. Non, votre chauffage ne sera pas contrôlé par des policiers.

Alors qu'il a été demandé aux Français de régler le chauffage à 19 degrés au maximum, crise énergétique oblige, le gouvernement réfléchirait à envoyer des policiers pour contrôler des éventuels excès de température chez les particuliers. C'est du moins ce qu'affirme Nicolas Dupont-Aignan, qui s'en est indigné sur Twitter : « Contrôler les Français jusqu’à leur domicile, voilà le “monde d’après” de #Macron ! » Le responsable d’extrême droite se base sur un court article du Canard enchaîné.

Problème, comme on peut le voir sur la capture d'écran, à aucun moment, le palmipède n’a écrit ce qu'il dénonce. Selon les informations du Canard, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et le ministre délégué à l’Industrie, Roland Lescure, auraient bien proposé la mise en place d’une « police des températures » lors du Conseil de défense sur l’énergie du 2 septembre. Mais cette proposition visait les entreprises et non le domicile des citoyens.

Surtout, il suffisait de lire l’article pour apprendre que la proposition, selon le Canard, aurait été vivement rejetée par Emmanuel Macron. Le président de la République s’y serait formellement opposé, car de tels contrôles « seraient mal perçus », notamment parce qu’ils rappelleraient trop « la période du Covid, où nous étions coincés et obligés de définir des protocoles sévères ».

À la sortie du Conseil des ministres, ce mercredi 7 septembre, Roland Lescure a par ailleurs démenti toute proposition concernant la mise en place d'une telle police.

