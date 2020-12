Mort de Valéry Giscard d'Estaing : avec Helmut Schmidt, la consolidation fondamentale de l'amitié franco-allemande

Avant, il y a eu Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Ensuite, François Mitterrand et Helmut Kohl. Et entre les deux, le couple formé par Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi 2 décembre, et Helmut Schmidt a également tenu une place prépondérante dans la construction de l'amitié franco-allemande. "Ce couple a été extrêmement fécond en Europe, avec le lancement du SME (système monétaire européen, ancêtre de la monnaie unique) et, surtout, les sommets européens," précise Pascal Verdeau, correspondant de France Télévisions à Bruxelles (Belgique).



Un couple moteur

La Communauté économique européenne n'était alors composée que de six, puis de 12 États-membres. "Dans cette petite Europe, c'était bien le couple franco-allemand qui donnait l'orientation à suivre. Lorsque les deux dirigeants décidaient quelque chose ensemble, toute la machine européenne se mettait en route," analyse le journaliste.