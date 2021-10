Mort de Bernard Tapie : le théâtre, le cinéma et la chanson, les autres passions de l’artiste

Passionné par le sport et businessman reconnu, Bernard Tapie, décédé le dimanche 3 octobre, était également un artiste dans l’âme. Il aimait le monde de la culture.

Bernard Tapie est décédé à l’âge de 78 ans, dimanche 3 octobre. L’homme d’affaires a touché à de très nombreux domaines, bien au-delà de ses activités dans le business, sans se restreindre. À l'âge de 23 ans, il fait ses débuts à la télévision en tant que chanteur. Une carrière qui sera courte, juste le temps de sortir trois disques. Plus tard, impacté par sa faillite, devenu persona non grata dans le monde des affaires, Bernard Tapie se tourne vers le cinéma et passe sous la caméra de Claude Lellouche.

Une reprise de Louis de Funès

Le théâtre lui réussit plus. En 2001, Bernard Tapie obtient le rôle principal dans l'adaptation sur les planches de Vol au-dessus d'un nid de coucou. La pièce est un succès, en partie parce que son nom est sur l'affiche. "Je suis venue car je travaillais dans une banque où Bernard Tapie était client. J'avais envie de le voir parce que je pense que ses talents de comédien seront bien utilisés là", estimait à l'époque, avec une pointe d'humour, une spectatrice à l'issue d'une représentation. En 2008, il s'attaque à un mythe, Louis de Funès, en reprenant son rôle dans Oscar. Là encore, le succès est au rendez-vous.