La Haute autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice d'un possible "abus de confiance" du ministre aux PME Alain Griset

L'instance va publier mardi les déclarations d'intérêt et du patrimoine de l'ensemble des membres du gouvernement. Celle d'Alain Griset sera accompagnée d'un communiqué de presse explicatif car il a omis de déclarer l'argent issu de la vente d'une société.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice d'un possible "abus de confiance" du ministre aux PME Alain Griset, a appris franceinfo mardi 24 novembre de source proche du dossier, confirmant une information du Monde (réservé aux abonnés). Le dossier du ministre a été transmis au procureur de la République. Alain Griset est soupçonné d'avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine.

Contacté par franceinfo, le ministre reconnaît ne pas avoir déclaré à la Haute autorité une somme d'argent présente sur son PEA (Plan d'épargne en actions) et issue de la vente d'une société, la Confédération nationale de l'artisanat et des services (CNAMS) du Nord. Le ministre délégué au PME (petites et moyennes entreprises) parle de "maladresse".

L'argent "ne lui appartenait pas"

Alaon Griset confie ne pas avoir déclaré cet argent car, jusqu'à il y a quelques jours, cette somme ne lui appartenait pas. Il ne savait pas combien cet argent avait rapporté et ne savait donc pas quel montant déclarer, défend-il. La vente de cette société a été réalisée par la structure qu'il présidait jusqu'à son entrée à Bercy cet été. Cette transaction a rapporté 130 000 euros qui ont donc été placés sur son PEA - pour le faire fructifier - avec l'accord du bureau de la structure. En tout, les 130 000 euros placés ont rapporté 19 200 euros de plus-value.

Alain Griset affirme avoir tout reversé sur le compte de la Confédération nationale de l'artisanat et des services du Nord et précise ne pas avoir dépensé un centime. De son côté, la Haute autorité considère, elle, que c'est de l'abus de confiance et a donc décidé de transmettre le dossier à la justice.

Vers 15 heures mardi, la Haute autorité mettra en ligne les déclarations d'intérêt et du patrimoine de l'ensemble des membres du gouvernement. Celle d'Alain Griset sera accompagnée d'un communiqué de presse explicatif.