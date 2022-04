La députée LREM Coralie Dubost épinglée pour la gestion de ses collaborateurs et de ses avances de frais de mandat

Des dépenses vestimentaires mensuelles de plusieurs milliers d'euros, des frais de restaurants très importants... La députée LREM Coralie Dubost a été épinglée pour sa gestion humaine de certains collaborateurs et l'utilisation dispendieuse de ses avances de frais de mandat, révèle une enquête de Mediapart publiée vendredi 29 avril. L'intéressée a en partie contesté ces allégations.

L'article de Mediapart se fonde notamment sur le rapport d'un cabinet de ressources humaines transmis au printemps 2021 au déontologue de l'Assemblée nationale.

Dans ce document, consulté par l'AFP, d'ex-collaborateurs reprochent à la députée de l'Hérault de leur avoir imposé "des tâches relevant de la sphère personnelle", comme le fait d'effectuer des achats personnels pour elle, de surveiller du personnel de maison, ou de réaliser certaines tâches domestiques. Ces anciens assistants dénoncent également des propos et comportements "dévalorisants" de la part de la parlementaire, qui dément.

Des dépenses personnelles remboursées a posteriori par la députée

Le rapport évoque aussi le malaise de certains collaborateurs à propos de l'utilisation par Coralie Dubost de ses avances de frais de mandats. Tous les mois, les députés reçoivent une somme de 5 373 euros destinée à faire face "aux diverses dépenses liées à l'exercice de [leur] mandat", explique le site de l'Assemblée. Les parlementaires peuvent dépenser cette enveloppe à leur convenance, mais certains frais sont interdits. Depuis le 1er janvier 2018, les députés sont ainsi obligés de tenir leurs comptes et de garder les justificatifs de la majorité de ses dépenses afin de les soumettre au contrôle aléatoire du déontologue.

Dans un rapport paru en 2020 (document PDF), le Déontologue de l'Assemblée nationale avait affirmé sans citer nommément des élus que s'agissant des frais vestimentaires, ont été admis toutes les pièces de vêtements, les chaussures et les accessoires (ceinture, foulard, écharpe) susceptibles d'être utilisés dans le cadre du mandat, à l'exception des sous-vêtements.

Or, selon le média en ligne, Coralie Dubost a dépensé jusqu'à 3 300 euros en habillement et accessoires au mois d'octobre 2018. "Il y a des tenues mandat et les tenues perso [...] , je ne mets pas les mêmes affaires dans ma vie perso et dans ma vie de mandat", a justifié Coralie Dubost à Mediapart. Le site internet fait également état de 500 euros dépensés en lingerie durant cette même année.

L'élue indique avoir procédé au remboursement des frais jugés non-liés à l'exercice du mandat de député, après un contrôle de la déontologue de l'Assemblée nationale pour les années 2018 et 2019.