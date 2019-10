Commission européenne : le candidat "qui s'imposerait serait Michel Barnier", juge Jean-Louis Bourlanges

"Il y a des tas de candidats très bien, mais je trouve que celui qui s'imposerait serait Michel Barnier" pour occuper le poste de commissaire européen au Marché intérieur, a estimé Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine, invité de France Inter, mardi 15 octobre.

Actuel négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier "est très proche du président de la République et en plus, il reste membre du PPE [Parti populaire européen, droite]", a estimé le député MoDem. "Or, moi qui ne suis pas au PPE, je pense qu'il n'est pas inutile, si on veut bien fonctionner avec le Parlement, d'enterrer la hache de guerre avec le PPE", a développé Jean-Louis Bourlanges.

Le député du MoDem, qui a longtemps siégé au Parlement européen, n'a "pas du tout été surpris" par le rejet de la candidature de Sylvie Goulard. "C'est une personne de grande qualité", mais "on a eu tout un ensemble de choses qui ne collaient pas", a pointé Jean-Louis Bourlanges.

"Elle avait dû quitter le gouvernement français [dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs des eurodéputés MoDem]. La sensibilité des parlementaires européens a été très vive, a-t-il repris. Ils ont simplement dit : 'Pourquoi voulez-vous qu'elle soit digne d'être en Europe alors que vous la jugez, vous, indigne d'être en France ?'", a souligné le député.