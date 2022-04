Présidentielle 2022 : le maire communiste de Grigny appelle Jean-Luc Mélenchon à "faire un geste auprès de tous" pour les législatives

Philippe Rio, maire communiste de Grigny, en Essonne, a appelé Jean-Luc Mélenchon lundi 11 avril sur franceinfo à "faire un geste" vers les autres composantes de la gauche "pour gagner les législatives". Le leader de La France insoumise a échoué, dimanche, à se qualifier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle mais est largement arrivé en tête par rapport aux autres candidats de gauche.

"Il faut qu'on gagne dans cinq ans, poursuit le maire communiste. Faisons barrage à l'extrême droite, gagnons les législatives. Cela sera la démonstration, si la gauche est mature maintenant, de tourner des pages." Philippe Rio souligne le leadership de Jean-Luc Mélenchon à gauche après le premier tour de l’élection présidentielle : "Aujourd'hui, il y a un leader qui sort des urnes. À lui de faire un geste auprès de tous, et à nous aussi de tirer les leçons de tout cela."

"Marine Le Pen ne doit pas gagner"

En attendant, il y a une urgence selon le communiste : faire barrage à l'extrême droite. "Nous devons expliquer aux gens que la bataille n'est pas terminée, qu'il y a cette bataille à remporter, développe l'édile de Grigny. Marine Le Pen ne doit pas gagner et créer les conditions d'avoir des élections législatives au premier tour."

"On va continuer parce qu’on fait la différence entre la disette et la famine, entre les politiques ultra-libérales et le fascisme." Philippe Rio, maire communiste de Grigny à franceinfo

"Je suis maire et je vois la différence entre une gestion Macron et une gestion Le Pen, explique Philippe Rio. En toute responsabilité, je ferai en sorte de faire passer ce message et l'avenir nous dira, mais je ne peux pas me taire. Jamais, jamais, jamais."