"On sait sur quoi on peut converger" : Jean-Luc Mélenchon et Éric Piolle complices à l'université d'été de La France insoumise

Un week-end très politique s'ouvre, avec les universités d'été d'Europe-Écologie Les Verts près de Paris et de La France insoumise près de Valence. Vendredi, Éric Piolle était accueilli par Jean-Luc Mélenchon.

La rentrée politique est lancée. Europe-Écologie Les Verts et La France insoumise réunissent leurs militants respectifs à 550 km de distance, jusqu'au dimanche 23 août. En région parisienne pour les écologistes, dans la Drôme pour la France insoumise. Entre les deux formations de gauche, les rapports sont parfois distants, voire tendus. Mais à deux ans de la présidentielle, un rapprochement semble se dessiner. Le maire de Grenoble EELV Éric Piolle était l’invité de Jean-Luc Mélenchon vendredi 21 août, près de Valence. Une rencontre mise en scène pour illustrer ce dialogue naissant.

"L'envie de faire ensemble"

Dans un décor champêtre, autour d’un palais des congrès planté en pleine campagne drômoise, Jean-Luc Mélenchon et son hôte fendent la foule tout sourires. "On discute, on discute tout le temps en cette rentrée d'été", dit Éric Piolle pour expliquer le sens de sa visite. "Je serai aussi à Blois samedi prochain avec le Parti socialiste, ajoute l'élu écologiste, et c'est dans ce dialogue qu'on va nourrir cette envie de faire ensemble une alternance pour 2022."

Le duo monte sur scène pour s’adresser aux militants. Jean-Luc Mélenchon salue "l’ami" devenu maire de Grenoble dans une alliance avec La France insoumise : "Ça nous fait plaisir que tu aies fait cet effort. On sait très bien que ça ne te vaudra pas que des compliments d’être venu nous voir parce que c’est très mal fréquenté ici, c’est rempli d’insoumis", ironise le président du groupe de La France insoumise à l'Assemblée nationale. "Mais c'est bien que tu aies fait ça. On souhaite que ça pèse dans les débats d'Europe-Écologie Les Verts, qu'ils se mettent à réfléchir autrement qu'en nous voyant comme des concurrents. On sait qu'on a des divergences. On ne sait pas comment on va les régler, mais on sait aussi sur quoi on peut converger", abonde Jean-Luc Mélenchon.

Des mots doux aux oreilles de La France insoumise

Au micro, Éric Piolle dénonce la pression ultralibérale qui pèse sur les services publics. Des mots doux aux oreilles de La France insoumise : "Si nous voulons transformer le pays, nous ne le transformerons pas avec les 10% d'en haut, qui ne sont évidemment pas avec les 1% qui font sécession et qui s'en mettent plein les 'fouilles' et qui continuent leur pression ultralibérale sur nos biens communs. Sur le système hospitalier, sur la police, sur l'éducation, sur l'eau, sur tout ce qui est tout ce qui nous touche, sur l'énergie... Mais pas non plus juste avec ceux qui sont aujourd'hui bien installés et ceux qui viennent me voir en disant 'Éric, OK, on comprend ton projet politique. T'es radical, OK, on est d'accord pour y aller. Mais qu'est ce tu fais avec l'extrême gauche ? C'est quoi le problème ?' Mais les amis, c'est juste que je changerai pas le monde avec vous !" assène le maire de Grenoble sous les applaudissements.

Nous changerons le monde ensemble.Éric Piolle, maire EELV de Grenobleà l'université d'été de La France insoumise

"Nous changerons le monde avec ceux qui sont insoumis, reprend l'écologiste, avec ceux qui s'indignent, avec ceux qui ont dans leurs tripes l'envie et le désir de changer le monde, qui ne le font pas juste par une réflexion du cerveau mais qui le font parce que ça a du sens pour la justice sociale et la justice climatique." Selon les deux hommes, rien ne s’oppose à des listes communes aux régionales de 2021. Jean-Luc Mélenchon y met une condition : qu’elles ne soient pas toutes menées par les écologistes.