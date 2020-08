Pour construire une "alternance victorieuse pour 2022", l'écologiste Eric Piolle "parle partout"

Invité sur franceinfo vendredi 21 août, le maire Europe Ecologie-Les Verts (EELV) de Grenoble a justifié sa rencontre avec Jean-Luc Mélenchon alors que se réunit l'université d'été de son propre parti. Le 29 août, il s'entretiendra également avec le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Alors que les universités d'été d'Europe Ecologie-Les Verts se déroulent jusqu'à samedi, le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, se rend dans la Drôme vendredi 21 août pour rencontrer Jean-Luc Mélenchon. "On parle partout et je parle partout parce que, ce que nous voulons, c'est construire une alternance victorieuse pour 2022, c'est un travail collectif", a expliqué, sur franceinfo vendredi, l'édile grenoblois. "Et donc je serai aussi samedi prochain [le 29 août] à Blois pour les universités d'été du Parti socialiste à l'invitation d'Olivier Faure."

Je vais discuter partout. Ces discussions de rentrée sont importantes. Aujourd'hui nous devons construire le collectif, la méthode, le projet qui permettent de mettre les formations politiques au service d'un projet victorieux en 2022.Eric Piolle, maire EELV de Grenoblesur franceinfo

Et alors que les principaux responsables d'EELV affichent des positions divergentes notamment sur le calendrier du choix du candidat pour la présidentielle, il assure qu'il "n'y a pas de guerre des chefs. Nous faisons partie de la même équipe, nous avons travaillé tous pour que cette écologie municipaliste soit victorieuse un peu partout en France. Nous continuons dans ce même état d'esprit en étant dans une même équipe, celle de l'écologie du quotidien, populaire, sociale, qui lutte contre le dérèglement climatique et qui nourrit ce désir de sens, qui va fédérer un désir pour aujourd'hui et pour demain."