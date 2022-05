Législatives 2022 : Jean-Luc Mélenchon annonce que son directeur de campagne Manuel Bompard sera candidat dans sa circonscription marseillaise

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a confirmé jeudi 12 juin à Marseille qu'il ne se représenterait pas aux législatives dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, parachutant à sa place un fidèle, son directeur de campagne Manuel Bompard.

Sans en dire plus, et sans présenter plus précisément Manuel Bompard, le leader insoumis l'a assuré : "On va gagner, et je serai Premier ministre". "Dans tous les pays d'Europe, on vote pour un Premier ministre, nous on élit un monarque. C'est pas pour autant qu'on est obligé d'oublier comment ça fonctionne la démocratie", a-t-il cinglé.

Une circonscription acquise aux Insoumis

Jean-Luc Mélenchon lègue donc à Manuel Bompard sa 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, dans le centre populaire de Marseille, qu'il avait décrochée haut la main en 2017 (59,85%) et où il a dépassé les 54% des voix au premier tour de la présidentielle le 10 avril. Un résultat qui l'avait "beaucoup ému", avait-il confié en votant au second tour, reconnaissant être "une pièce rapportée ici".

Manuel Bompard, 36 ans, est lui originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Né à Firminy (Loire), il a grandi dans la Drôme et a quitté très récemment Toulouse pour s'installer dans la circonscription. "Même si, avec la campagne, j'ai passé l'essentiel de mon temps à Paris", a-t-il concédé devant une poignée de journalistes.