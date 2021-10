Inflation : Jean-Luc Mélenchon souhaite bloquer le prix de cinq fruits et légumes

Sur le marché, les prix sont en hausse, et les banques alimentaires reçoivent de plus en plus de monde. Alors que faire face à une inflation qui prend de l'ampleur ? Que proposent les candidats à l'élection présidentielle ? Jean-Luc Mélenchon (LFI), veut faire bloquer le prix de cinq fruits et légumes. Pour y arriver, selon le parti La France Insoumise, il faudrait un simple décret qui comme le gel hydroalcoolique gèlerait le prix initial, mais tout ne serait pas aussi simple.



Un Français sur trois ne consomme pas de fruits et légumes quotidiennement faute de moyen

Cette proposition pourrait être très efficace pour que les Français changent leurs habitudes alimentaires selon le parti. Un Français sur 3 ne consommerait pas quotidiennement des fruits et légumes par faute de moyen. Le choix des fruits et légumes sera fait selon les régions et la saison. Toutefois, le caractère contraignant de cette mesure ne plaît pas aux consommateurs aux associations et aux syndicats. "Ça, vous pourrez vous le payer parce qu'on bloque les prix, mais autres choses, vous ne pourrez pas le payer parce qu'on va le bloquer. Ça pose question.", explique Nicolas Girod, porte-parole de confédération paysanne.