Présidentielle : Marine Le Pen promet de constituer "un gouvernement d'union nationale"

"Je veux faire un gouvernement d'union nationale", a déclaré Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle, ce lundi dans l'émission "Ma France" sur France Bleu. Ce gouvernement va "sortir des élections législatives, je ne peux pas précéder la volonté des Français", a-t-elle rappelé.

"Je me moque complètement des appartenances à tel ou tel mouvement politique, je constituerai, avec mon Premier ministre, un gouvernement qui sera entièrement au service des Français et il y aura des gens qui viendront très certainement de la droite et très certainement de la gauche, et c'est tant mieux parce que c'est aussi ça mon objectif : prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche", a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen assure qu'elle a l'embarras du choix. "Il y a des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont évidemment des gens de grande compétence", a-t-elle affirmé. "J'ai presque envie de vous dire : pour vous en convaincre, allez lire mon projet parce que la technicité, le sérieux du projet que nous présentons, que ce soit en matière de santé, en matière de justice, en matière de police, en matière d'écologie vont vous démontrer que je ne peux pas être à l'origine seule de l'ensemble de ces compétences et de l'ensemble de ces connaissances", a-t-elle insisté.

Elle a d'ailleurs rappelé qu'elle avait déjà avancé un nom, pour le poste de ministre de la Justice, à savoir celui de "Jean-Paul Garraud, un homme extrêmement expérimenté" qui "a été magistrat toute sa vie", mais aussi "rapporteur de la loi sur l'interdiction du voile intégral". "Voilà un homme qui a l'intégralité des qualités pour pouvoir être ministre de la Justice", s'est-elle félicitée, "et des comme ça, j'en ai dans l'intégralité des domaines".