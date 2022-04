Vidéo Présidentielle : "Marine Le Pen travaille depuis cinq ans" sur le débat de l'entre-deux-tours, affirme son porte-parole

Marine Le Pen "travaille depuis cinq ans" au débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, prévu mercredi, promet samedi 16 avril sur franceinfo Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et de sa candidate. Très concrètement, "elle reste quelques jours [avant] un peu en dehors des caméras pour travailler", explique Laurent Jacobelli.

Si la prestation de Marine Le Pen au débat de 2017 avait été largement critiquée, elle a depuis "tiré toutes les conclusions de ce débat et de l'élection", assure Laurent Jacobelli. Il rappelle qu'elle a "reformé le parti qui la soutenait qui est devenu le Rassemblement national après le Front national", qu'elle a "revu la constitution de ses équipes" et "remis en cause elle-même sa méthode de travail pour être plus performante, plus efficace". Il faut voir dans cette préparation, selon Laurent Jacobelli, une prise de "conscience de l'importance de ce moment" de la part de Marine Le Pen.

"Nous aurons un débat entre les mondialistes fédéralistes européens, représentés par Emmanuel Macron, et ceux qui veulent rendre aux Français leur pays, leur argent et leur démocratie." Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et de Marine Le Pen à franceinfo

Pour Laurent Jacobelli, le débat de l'entre-deux-tours sera "probablement le point culminant de la campagne" électorale. Il dénonce alors l'absence de débat mené par le président-candidat Emmanuel Macron et l'accuse d'être "entré dans la campagne avec beaucoup d'excès, beaucoup de brutalité et beaucoup de caricatures". Ces accusations amènent Laurent Jacobelli à souhaiter que "les deux heures du débat" portent ainsi véritablement sur le "projet, de l'explication car ce sont les cinq années, les dix années, les trente années qui viennent qui sont en jeu". "C'est un moment fondamental dans la vie de notre démocratie", précise le porte-parole du Rassemblement national, avant d'ajouter que "tous les cinq ans c'est projet contre projet, vision de la France contre vision de la France".

"Un large rassemblement, même avec des gens de gauche"

Si elle est élue, Marine Le Pen souhaite bâtir un gouvernement "d'union nationale", sans toutefois y inclure sa nièce Marion Maréchal. Mais il "y a d'autres noms", lance Laurent Jacobelli. Il assure que sa candidate ne "parle pas seulement de rassemblement [avec] des ex du RN". "Elle parle d'un large rassemblement, même avec ces gens de gauche qui ont la République au cœur", explique le porte-parole du Rassemblement national et de Marine Le Pen.

Laurent Jacobelli lance ainsi un appel en direction de la gauche et de "ces gens qui croient à la laïcité et pas dans le voile", "ces gens qui croient que tous les Français méritent la même attention", "ces patriotes, ceux qui aiment la France et on aime la France à droite, à gauche et ailleurs".