Présidentielle 2022 : le Rassemblement national part à la chasse aux voix dans le Pas-de-Calais

Aller chercher toutes les voix pour le second tour est l’enjeu désormais pour les deux finalistes de l'élection présidentielle. À Béthune dans le Pas-de-Calais où Marine le Pen est arrivée en tête dimanche 11 avril, ses partisans étaient sur le marché lundi 11 avril au matin, pour tenter de convaincre les indécis, y compris les électeurs de gauche.

"Sortez le sortant !": le mot d’ordre est simple pour ces militants RN et il passe très bien auprès de Bernadette. Électrice d’Éric Zemmour au premier tour, elle est prête à voter Marine Le Pen au second, à une condition : "Je vais écouter ce qu’elle va dire sur l’Europe, explique-t-elle. Je veux que nous restions dans l’Europe."

Difficile de convaincre à gauche

Pour convaincre les citoyens de gauche, l’affaire est plus délicate. Ainsi, une électrice écolo refuse ostensiblement le tract "Marine présidente". Une autre ayant voté Jean-Luc Mélenchon préfère encore donner sa voix à Emmanuel Macron : "J'aime pas du tout les idées de Le Pen, c'est un peu raciste quand même : avec ma famille, ça colle pas du tout."

Même rejet pour Jean-Marc qui a voté communiste dimanche. Il prendra le 24 avril un bulletin Macron pour faire barrage au RN : "J'ai tellement peur de ce qui pourrait se passer. Et puis, dire qu'ils ont beaucoup changé, c'est beaucoup se tromper. Ce n'est pas la peine de dire que leur discours a beaucoup évolué : il y a vraiment des limites à la haine. Moi le FN, je l'ai toujours écrit avec "haine"."

Une étiquette dont les militants tentent de se départir : ici on met peu en avant le programme du RN anti-immigration et on tente de rassurer les indécis. Jeanne-Marie, 84 ans, n’a pas voté au premier tour et hésite pour le second…"Macron, c'est un peu pour les riches et ça m'énerve... Et puis Marine Le Pen, comme je suis d'origine polonaise, elle risque de nous renvoyer en Pologne ! Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'elle essaie : elle est jeune."

"J'ai pris un pot avec elle et... je crois que je vais voter pour elle." Marie-Jeanne, à 84 ans à franceinfo

Sur le tract, une seule mesure évoque la préférence nationale, dix autres les salaires, pensions, prix et impôts… Et cela parle à Gérard retraité de la poste, qui a voté Fabien Roussel dimanche. Il votera RN dans deux semaines : "Le pouvoir d'achat, en France, c'est un peu dur, soupire-t-il. Et il faudrait fermer un peu les frontières et filtrer !" Dans cet ancien bassin minier et ouvrier, la stratégie du RN, est désormais de fédérer contre Emmanuel Macron, avec notamment comme mesure repoussoir la retraite à 65 ans, portée par le président sortant.