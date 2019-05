Emmanuel Macron "devra partir si effectivement il perd cette élection européenne", déclare Marine Le Pen

Le président de la République "transforme volontairement et de son fait cette élection européenne en référendum pour ou contre lui", constate la présidente du Rassemblement national.

Emmanuel Macron "devra partir si effectivement il perd cette élection européenne", a déclaré Marine Le Pen jeudi 9 mai sur franceinfo.

Le président de la République "transforme donc volontairement et de son fait cette élection européenne en référendum pour ou contre lui, a expliqué la présidente du Rassemblement national. Très bien. J'accepte cela. Mais dans ces conditions, il faudra qu'il ait la hauteur, l'honnêteté et la dignité qu'a eues le général de Gaulle et il devra partir si effectivement il perd cette élection européenne".

Marine Le Pen réagissait aux propos du président de la République qui a déclaré, au sommet européen de Sibiu en Roumanie, jeudi, qu'il mettrait "toute [son] énergie" pour faire en sorte que le Rassemblement national "ne soit pas en tête" en France aux élections européennes du 26 mai.