Marie-Josée Roig, ancienne maire d'Avignon et ancienne ministre sous Jacques Chirac, est morte à l'âge de 86 ans, rapporte mercredi 7 août France Bleu Vaucluse. Elle était malade depuis plusieurs mois.

Maire, députée, ministre

Marie-Josée Roig a été maire RPR puis UMP d'Avignon de 1995 jusqu'en 2014. Elle a également été présidente de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon entre 2001 et 2014. Cette ancienne professeure de lettres a également été élue deux fois députée dans la première circonscription du Vaucluse, d'abord en 1993 jusqu'en 1997 puis de 2002 à 2004.

Marie-Josée Roig a ensuite occupé les fonctions de ministre de la Famille et de l'Enfance pendant huit mois en 2004, sous Jacques Chirac dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Elle a ensuite été nommée ministre déléguée de l'Intérieur auprès du ministre de l'Intérieur jusqu'en mai 2005.

Hommage de la Région Sud à Marie-Josée Roig, ancienne maire d’Avignon, qui nous a quittés aujourd’hui.



Elle était Avignon ! Elle a transformé, développé, et tant aimé sa ville... Une femme de caractère et de cœur au service de son territoire.



Je pense aux moments partagés, à… pic.twitter.com/wvBZcS4S9n — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) August 7, 2024

"Elle manquera à Avignon", réagit son ancien adjoint et actuel élu d'opposition à la mairie d'Avignon, Michel Bissière. De son côté, Renaud Muselier, président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, écrit sur X : "Hommage de la Région Sud à Marie-Josée Roig, ancienne maire d’Avignon, qui nous a quittés aujourd’hui. Elle était Avignon ! Elle a transformé, développé, et tant aimé sa ville... Une femme de caractère et de cœur au service de son territoire [...] Elle me manquera !"