Manuel Valls dit ne pas avoir "rompu avec la politique française" et veut être "utile" à Emmanuel Macron

Dans une interview au "Monde", Manuel Valls dit vouloir partager ses "réflexions" sur ses thèmes de prédilection car "à 57 ans", il considère ne pas être "totalement terminé" et pouvoir "apporter au débat".

Il ne s'interdit rien. L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, battu aux municipales à Barcelone en mai 2019, affirme vendredi 6 mars au Monde "ne pas avoir rompu avec la politique française" et vouloir être "utile" à Emmanuel Macron et "au débat" en France, tout en se disant "candidat à rien".

Interrogé par le quotidien sur une possible entrée au gouvernement, il répond que "c'est un choix qui n'appartient qu'au président de la République et au Premier ministre". "Je ne suis candidat à rien. Je n'ai pas de plan", assure-t-il. "Je n'exclus rien et ne sais pas de quoi sera fait l'avenir", ajoute-t-il auprès du Monde, qui fait état d'échanges de l'ancien chef du gouvernement, de passage à Paris ces derniers jours, avec des responsables de la majorité.

C'est d'abord le débat politique en France qui me passionne, car c'est ma vie.Manuel Vallsau "Monde"

Manuel Valls, soutien d'Emmanuel Macron dès 2017, affirme ne pas être "en exil". "Je n'ai pas disparu et viens régulièrement à Paris. Je n'ai pas rompu avec cette ville, ni avec la politique française". L'ancien Premier ministre dit vouloir partager ses "réflexions" sur ses thèmes de prédilection car "à 57 ans", il considère ne pas être "totalement terminé" et pouvoir "apporter au débat".

Manuel Valls dit avoir "des contacts réguliers" et des relations "apaisées" avec le chef de l'Etat et entretenir de "bonnes relations" avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le patron du groupe LREM au Palais-Bourbon, Gilles Le Gendre, ainsi qu'avec plusieurs membres du gouvernement, dont les ex-socialistes Didier Guillaume, Jean-Yves Le Drian, mais aussi Gérald Darmanin ou Jean-Michel Blanquer.