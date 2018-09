Remaniement : "Un jeu de chaises musicales qui nous rappelle un peu 'Tournez manège'", raille Damien Abad

Le vice-président du parti Les Républicains Damien Abad estime que le gouvernement donne l'impression "de tourner en rond"

La nomination de François de Rugy comme ministre de la Transition écologique et solidaire "est une encoche faite à l'idéal du nouveau monde. On prend les mêmes et on recommence", a réagi mardi 4 septembre sur franceinfo Damien Abad, vice-président du parti Les Républicains.

Le député de l'Ain estime que "la vérité c'est que l'on veut, pour servir ses amis, notamment M. Ferrand, exfiltrer M. de Rugy de l'Assemblée nationale. On a un jeu de chaises musicales qui nous rappelle un peu 'Tournez manège' et on a finalement le sentiment de tourner en rond". Selon lui, le chef de l'État "n'est plus en capacité d'attirer des profils extérieurs".

"La magie soi-disant macronienne s'évapore petit à petit et, aujourd'hui, on voit bien que ce remaniement a minima, pour rien, est un coup d'épée dans l'eau." Damien Abad est persuadé que François de Rugy "ne pourra pas défendre ses convictions" car Emmanuel Macron "n'a pas de cap" pour l'écologie.