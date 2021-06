Raffarin : LR "a un problème de ligne politique à clarifier"

"On a un président de la République relativement fort dans les sondages, mais qui a un parti très faible. On a une opposition, notamment les Républicains, qui sont très forts sur le terrain, mais qui n'ont pas de leader", résume Jean-Pierre Raffarin dans les "4 Vérités" mardi 1er juin. "LR a fait de très bonnes municipales et vont remporter les régionales et les départementales. L'implantation politique de la droite républicaine est très forte, mais il y a un problème de ligne politique".

Guillaume Peltier a une expression "troublante et il faut la corriger, mais on n'entend pas la voix d'un leader qui peut clarifier les choses", déplore l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac.

Michel Barnier affirme dans Les Échos qu'il sera "au rendez-vous" de la présidentielle. "Il n'est pas ambigu sur la ligne politique, il a la modération, l'expérience, une capacité de rassemblement et une dimension sociale forte", commente-t-il.

"Attendre l'automne"

Jean-Pierre Raffarin demande de la patience : "Il faut attendre l'automne pour voir si nous sortons de cette crise ou si nous entrons à nouveau dans une phase de brouillard avec une quatrième vague de Covid-19. Tant que nous ne sommes pas sortis de la pandémie, nous sommes dans une bulle."

"Personne ne peut voir l'avenir avec lucidité. La campagne présidentielle ne démarrera pas avant septembre-octobre et là s'engagera le match entre Emmanuel Macron et la droite républicaine, mais pour le moment celle-ci n'a clarifié ni sa ligne politique ni son leadership", conclut-il.