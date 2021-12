Présidentielle : "La barrière est hermétique" entre LR et "les droites radicales", assure Gérard Larcher

"La famille des Républicains, comme hier la famille du RPR, est extrêmement claire, il y a une barrière hermétique vis-à-vis des droites radicales", a déclaré Gérard Larcher, le président LR du Sénat, lundi 6 décembre, sur franceinfo. Il réagissait à l'appel d'Éric Zemmour aux électeurs de droite et notamment aux partisans d'Éric Ciotti, candidat défait par Valérie Pécresse à l'investiture des Républicains. Gérard Larcher a invité les Français à "choisir projet contre projet" et s'est dit certain qu'Éric Ciotti "sera fidèle à sa famille politique".

Valérie Pécresse, candidate de "la synthèse"

Le président du Sénat a tenu à affirmer son soutien à la candidate de son parti : "Nous avons une candidate après une campagne assez exceptionnelle, elle était périlleuse, elle s'est avérée exemplaire, et cette candidate incarne la droite, une droite gaulliste, libérale et sociale", a-t-il poursuivi. Gérard Larcher a assuré "lui faire confiance" pour reprendre "un certain nombre de propositions des quatre autres candidats" et pour "faire la synthèse" entre Éric Ciotti et lui-même sur les questions économiques.

De la même façon il s'est déclaré "certain" de la fidélité de Nicolas Sarkozy "à sa famille politique".