Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand jugé comme le mieux placé pour accéder au second tour par les sympathisants LR, selon un sondage

Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, est considéré comme le candidat de droite le mieux placé pour accéder au second tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Ifop, dont France Télévisions à eu connaissance, réalisé auprès des sympathisants Les Républicains. L'étude, commandée par la direction du parti et présenté lors d'un bureau politique mercredi 22 septembre, interroge les sondés sur leur perception de différentes personnalités de droite, dont Xavier Bertrand, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse ou encore Michel Barnier.

Dans le détail, 45% des sondés jugent que Xavier Bertrand à "le plus de chance" d'accéder au second tour en premier et 77% en deuxième. Pour Valérie Pécresse, les chiffres baissent à 27% pour une qualification en premier et 58% en second. Seuls 17% des sondés estiment que Michel Barnier peut accéder au second tour en premier, et 37% en second.

Les Républicains doivent proposer à leurs militants deux méthodes - congrès ou primaire - pour choisir leur candidat à la présidentielle. Le parti réunira ses adhérents le 25 septembre pour un congrès dématérialisé, où ils seront appelés à choisir entre "deux méthodes de désignation", avait expliqué la semaine dernière Christian Jacob, le patron de LR. Le parti de droite doit préciser dans la soirée les modalités du vote.