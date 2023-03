Le maire d'Orléans, Serge Grouard, annonce quitter Les Républicains

Il l'annonce dans une lettre aux adhérents du parti du Loiret. "Les Républicains n'ont plus de ligne politique et pas davantage de projet", écrit-il.

Le maire d'Orléans, Serge Grouard, a décidé de claquer la porte de son parti Les Républicains, selon les informations de France Bleu Orléans. Celui qui était président des Républicains dans le Loiret quitte donc sa formation politique pour une "raison simple" : "La France va mal, les Républicains n'ont plus aucune ligne politique et pas davantage de projet pour notre pays", écrit-il dimanche 12 mars dans une lettre aux adhérents, que s'est procurée France Bleu Orléans.

Serge Grouard explique que le déclenchement de ce départ a été les débats à l'Assemblée nationale durant l'examen de la réforme des retraites. "On a pu voir Les Républicains jouer, ce qu’on appelait durant la IVe République, le 'rôle de parti charnière'. On monnaye son vote avec de petits avantages ici et là. Je ne suis pas d’accord avec cette manière de faire de la République. C’est totalement illisible. Un coup, ils font alliance avec le gouvernement, un coup, ils sont dans l’opposition. On ne peut pas jouer ces petits jeux politiques", estime-t-il.

Ce départ du maire d'Orléans est un nouveau coup dur pour les LR : c'est de nouveau un édile d'une ville de plus de 100 000 habitants qui quitte le mouvement, après Christian Estrosi (Nice), Jean-Luc Moudenc (Toulouse) Arnaud Robinet (Reims) Hubert Falco (Toulon) et Gil Avérous (Châteauroux).



En désaccord avec la ligne de Laurent Wauquiez, Serge Grouard avait déjà décidé de quitter LR en 2018 avant de revenir en 2019, ce qui lui avait permis d'être investi pour les municipales en 2020. Il a été candidat à la présidence du parti en novembre 2022. Il n'avait pas recueilli assez de parrainages.