Info franceinfo Saint-Étienne : le maire Gaël Perdriau soupçonné de favoritisme

C'est une nouvelle révélation sur ce que ses opposants décrivent comme un "système Perdriau". Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, déjà mis en cause dans l'affaire de la vidéo intime à l'origine du chantage sur son ancien Premier adjoint Gilles Artigues, est soupçonné d'avoir favorisé une entreprise, sans respecter la procédure d'appel d'offre, dans le cadre de la politique culturelle de la ville.

Selon les informations de franceinfo, cette société s'appelle "C'Kel Prod". Elle est dirigée par un couple proche de Gaël Perdriau, preuve en est le soutien affiché de sa directrice Marie Zambardi lors des dernières municipales. C'est une entreprise spécialisée dans l'organisation de spectacles.



La maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, en compagnie de Marie Zambardi, pendant la campagne municipale de 2020. (DR)

La municipalité a notamment fait appel à elle dans le cadre de l'opération "Pass Loisirs Seniors", qui propose des tarifs préférentiels pour les plus de 62 ans, avec deux contrats litigieux. L'organisation de deux spectacles de la saison 2020/2021 au Zénith de Saint-Étienne, un concert de Serge Lama et une représentation du "Plus grand cabaret du monde".

Un appel d'offre était nécessaire

Première anomalie : le marché a été saucissonné. Il y a eu deux délibérations différentes en Conseil municipal pour la même entreprise, ce qui n'est pas habituel. Ensuite, le spectacle "Le plus grand cabaret du monde" aurait nécessité un appel d'offres pour son organisation. En effet, il a pu accueillir jusqu'à 900 personnes, avec un budget de 41 964 euros hors taxes. Or, au-delà de 40 000 euros, la mise en concurrence est obligatoire.

Enfin, la délibération, que franceinfo a pu consulter, cite un article du code de la commande publique pour justifier l'absence de cet appel d’offre, pourtant obligatoire. Cet article peut être invoqué en cas de création exclusive et unique. Il aurait donc fallu que la société "C’Kel Prod" ait elle-même créé le spectacle. En l'occurence, ce n'est pas le cas, ce spectacle est la création de l'animateur Patrick Sébastien.

Ces faits sont similaires à ceux reprochés au maire de Grenoble, Eric Piolle, qui sera jugé ce lundi 26 septembre et mardi 27 septembre à Valence, pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de la fête des Tuiles à une association en 2015 et 2016, sans mise en concurrence.

Ces révélations s'ajoutent à celles sur un "système Perdriau" à la mairie de Saint-Etienne dénoncé par des élus d'opposition. Après l'affaire du chantage à la vidéo intime, Ali Rasfi, élu d'opposition, accusait l'équipe du maire de l'avoir filmé pendant les élections municipales et d'avoir voulu faire pression sur lui.