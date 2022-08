"C'est une forme de dérobade", tacle la présidente par intérim des Républicains après le report du projet de loi immigration

Une semaine après l'annonce d'une loi immigration devant le Parlement à la rentrée, Gérald Darmanin a été contraint mercredi 3 août d'en reporter l'examen à la demande d'Elisabeth Borne. "L'effet est très mauvais, le signal envoyé ressemble à une forme de dérobade", a taclé sur franceinfo Annie Genevard, députée LR de la 5ème circonscription du Doubs et présidente par intérim du parti Les Républicains.

L'examen de ce projet de loi devait commencer au Sénat en octobre mais il sera remplacé finalement par un "grand débat" sur le sujet à l'Assemblée nationale et au Sénat, "avant qu'un projet de loi finalisé ne soit présenté", a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un entretien au Figaro.

"Cela n'augure rien de bon pour la suite", regrette la députée, qui estime que "l'opinion publique souhaite majoritairement un durcissement des politiques en matière d'immigration". Elle reproche au gouvernement d'être "très fort dans les mots" et "très faible dans les actes" : "Le constat et les désordres sont connus, nous voyons bien que notre pays n'a plus la capacité d'intégrer davantage d'étrangers." Annie Genevard assure que l'heure n'est plus à la concertation mais à l'action, avant de conclure : "La France doit reprendre la maîtrise de son destin en matière de peuplement".