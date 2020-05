VIDEO. Municipales à Paris : "Je n'étais pas prête à une telle violence, c'était inouï " confie Agnès Buzyn

"J'étais prête parce que je savais que la vie politique était très dure, mais je n'étais pas prête à une telle violence, c'était inouï", confie jeudi 28 mai sur France Inter Agnès Buzyn, la candidate LREM à la mairie de Paris. Elle dit avoir subi "une violence complotiste, des attaques antisémites" qu'elle pense "liées (…) à cette peur de l'épidémie, un réflexe assez ancien, parmi les populations, de trouver un responsable".

L'ancienne ministre de la Santé avait démissionné du gouvernement en février pour prendre la tête de la liste LREM aux élections municipales à Paris. Agnès Buzyn est arrivée troisième du premier tour le 15 mars avec 17,3% des voix, loin derrière la maire PS sortante, Anne Hidalgo (29,3%) et la candidate LR Rachida Dati (22,7%). Le 17 mars, elle avait provoqué un tollé en qualifiant dans Le Monde le scrutin de "mascarade", face au "tsunami" de l'épidémie qui s'annonçait.

Agnès Buzyn, qui est sous protection policière, indique avoir été visée par "des menaces de mort sur les réseaux sociaux" et avoir subi "des agressions verbales" et "une agression physique" pendant qu'elle était "seule". "Cela n'a pas, j'espère, vocation à perdurer", déclare la candidate à la mairie de Paris, qui dit avoir eu "aussi beaucoup de soutien" et sortir de cette période "renforcée et prête pour le combat".