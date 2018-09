Richard Ferrand désigné candidat LREM à la présidence de l'Assemblée nationale

Sans surprise, Richard Ferrand a été élu par les députés LREM candidat de la majorité au perchoir de l'Assemblée nationale.

Il n'y a pas eu de match. Richard Ferrand sera bien le candidat de la majorité pour présider l'Assemblée nationale. Celui qui est toujours chef de file des députés LREM dans l'hémicycle a été élu, lundi 10 septembre, par ses pairs lors de leur séminaire de rentrée à Tours (Indre-et-Loire).

Il a été élu au premier tour avec 64,26% des voix, devant la présidente de la commission du développement durable Barbara Pompili, qui récolte 29,21% des suffrages, la députée de l'Isère Cendra Motin (5,15%) et celui du Tarn Philippe Folliot (1,37%). Bonne perdante, Barbara Pompili a dit respecter le résultat. "Je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre mes collègues de l'immense opportunité qu'on avait de lancer un très beau message vis-à-vis de l'extérieur. (...) Dans ce contexte, je trouve que j'ai fait un très beau score et j'en suis très fière", a réagi Barbara Pompili.

L'élection pour le perchoir aura lieu mercredi. Les députés LREM disposant de la majorité absolue, Richard Ferrand devrait facilement succéder à François de Rugy, qui a remplacé Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire. "Merci aux collègues de La République en marche de me faire l'honneur d'être leur candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Fort de cette confiance, je porterai un projet de transformation et de modernisation de notre institution, conformément à nos engagements pris devant les Français", a réagi Richard Ferrand sur Twitter. La place de président de groupe laissée vacante, les députés LREM vont devoir désigner un prochain chef de file.